„Proč bych neměla chtít ho stáhnout dolů? Proč bych neměla být vzteklá? Proč bych neměla být uražená? Proč bych neměla cítit pobouření... po všech těch letech, kdy jsem byla ignorovaná, kdy mi nevěřili a kdy jsem byla odkládána stranou?“ řekla Dylan Farrowová v ukázce z rozhovoru, který byl pořízen v pondělí a celý bude odvysílán ve čtvrtek.

„Všechno, co mohu dělat, je říkat pravdu a dávat najevo naději, naději, že mi někdo uvěří, než aby jen poslouchal,“ dodala.

In her first TV interview, Dylan Farrow opens up to @CBSThisMorning 's @GayleKing on her allegations that she was sexually abused by her father, Woody Allen, and discusses #TimesUp movement. Watch Thursday on @CBS , 7-9am https://t.co/OLs2aKtlNk pic.twitter.com/8RgTxHeCbG

Obvinění ze zneužití Dylan její adoptivní matka Mia Farrowová zveřejnila v roce 1992 v době, kdy se po 12 letech za dramatických okolností s Allenem rozcházeli. Tehdy bylo dívce sedm let. Allen ji měl údajně sexuálně obtěžovat v domě Farrowové ve státě Connecticut. Hollywoodský filmař obvinění dlouhodobě odmítá, v minulosti ho vyšetřovala policie, ale obviněn nebyl, protože se žádný přečin neprokázal.

V roce 2014 Dylan Farrowová, která jako dítě hrála ve třech otčímových filmech, napsala otevřený dopis, ve kterém obvinění zopakovala.

Znovu se přihlásila nyní během kampaně MeToo, která se rozběhla po propuknutí aféry s hollywoodským producentem Harveyem Weinsteinem, jenž je podezřelý ze zneužívání žen. Stovky žen se přihlásily jako oběti sexuálního násilí, z útoku často obviňovaly známé filmaře, herce, novináře nebo politiky. Kampaň zvaná MeToo vyvolala ale i kritiku a stížnosti na kriminalizaci vstřícného vztahu mužů k ženám a odsuzování jejich přirozené dvornosti.

Od Allena se v poslední době odvrátila řada herců, kteří s ním na jeho filmech spolupracovali. Americko-francouzský herec Timothée Chalamet tento týden oznámil, že odevzdá na fond obětí sexuálního zneužívání výplatu za roli v Allenově filmu A Rainy Day In New York (Deštivý den v New Yorku), jehož natáčení skončilo na podzim. Od režiséra se distancovali herci Rebecca Hallová, Mira Sorvinová, Ellen Pageová, David Krumholtz a Griffin Newman.

Woody Allen was investigated forensically by two states (NY and CT) and no charges were filed. The renunciation of him and his work, no doubt, has some purpose. But it’s unfair and sad to me. I worked w WA 3 times and it was one of the privileges of my career.