Sněhu je tolik, že v Erie padaly pensylvánské rekordy, které se týkají největší nadílky, jež napadla za den a za dva dny.

Záplavy sněhu v Erie.

FOTO: Greg Wohlford, ČTK/AP

Podobně postižená je i řada dalších míst. V Cold Station v Pensylvánii napadlo podle CNN 82 centimetrů sněhu, v Ridgefieldu ve státě New York 145 centimetrů.

Zrušeny kvůli počasí byly i některé lety.

With an additional 3.5" of snow at the Erie, PA airport as of 5PM, this brings the two day (12/25-26) total up to 58" and the storm total (From 7PM Christmas Eve thru 5PM 12/26) up to 60.0". Heavy snow continues to fall. Here is a look at some of the records. #pawx pic.twitter.com/BN5txOpByZ