Osobnostmi roku jsou podle časopisu Time ženy, které pronesly #metoo

Letošními osobnostmi roku se podle časopisu Time staly ženy, které se přidaly ke kampani #metoo a přiznaly tak, že byly sexuálně obtěžovány. Osobnost roku časopisu Time (Person of the Year), původně Muž roku (Man of the Year), je titul, který americký časopis uděluje každý rok osobnostem, které „v lepším či horším” nejvíce ovlivnily události daného roku.