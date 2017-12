„Začalo to jednotlivými projevy odvahy stovek žen a mužů, kteří se odhodlali vylíčit své příběhy. To je ale jen část celkového stavu,” řekl agentuře Reuters šéfredaktor časopisu Time Edward Felsenthal.

Osobností roku podle časopisu Time se letos stali všichni ti, kdo prolomili mlčení.

FOTO: Damian Dovarganes, ČTK/AP

Kampaň pod heslem #MeToo (#JáTaké) spustila aféra kolem hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, jehož řada žen obvinila ze sexuálního obtěžování. Následně veřejně vystoupilo množství žen i mužů, kteří se svěřili, že se stali obětí sexuálního zneužívání.

Loni to byl Trump

Osobnost roku časopisu Time (Person of the Year), původně Muž roku (Man of the Year), je titul, který americký časopis uděluje každý rok osobnostem, které „v lepším či horším” nejvíce ovlivnily události daného roku.

V loňském roce časopis jmenoval osobností roku amerického prezidenta Donalda Trumpa. [celá zpráva]

Osobností roku byli i Hitler a Stalin



Časopis takto oceňuje známé osobnosti od roku 1927. V roce 2015 si Time jako osobnost roku vybral německou kancléřku Angelu Merkelovou.

V roce 1938 ale jmenoval také vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera. U sovětského diktátora Josefa Stalina to učinil dokonce dvakrát – v letech 1939 a 1942.