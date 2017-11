Mluvčí argentinského námořnictva Enrique Balbi v této souvislosti AP řekl, že ujistil příbuzné všech členů posádky, že pátrací akce bude pokračovat, dokud nevyjde najevo, jaký je osud námořníků.

Ve čtvrtek také americké námořnictvo oznámilo, že jeho pátrací letadlo P-8A Poseidon ve středu v oblasti, odkud zmizelá ponorka vyslala naposledy signál, detekoval blíže neurčený předmět. Uvedla to agentura Reuters. [celá zpráva]

Podle odhadů už ponorce mohl dojít nebo v následujících dnech dojde kyslík. „Kyslík je permanentní obavou. S každým dalším dnem je situace kritičtější,“ uvedl podle deníku Evening Standard argentinský námořní velitel Gabriel Galeazzi na tiskové konferenci ve městě Mar del Plata.

Do pátrání se zapojilo mnoho zemí



Ponorka San Juan se naposledy přihlásila minulou středu. Informace o tom, že se mohla dostat do potíží, se v médiích objevily v sobotu. Od té doby se do pátrání zapojily lodě a letadla z Argentiny, Brazílie, Británie, Chile a Spojených států a Ruska. Pátrání komplikovalo špatné počasí, to už je ale nyní lepší. [celá zpráva]

Americký letoun P-8A Poseidon při pátrání po zmizelé ponorce

FOTO: Stringer, Reuters

Pátrači prohledávají oblasti o rozloze 480 tisíc kilometrů čtverečních, upozornila agentura AP.

Když se šestašedesátimetrová dieselelektrická ponorka třídy Santa Cruz naposledy přihlásila, byla na cestě z města Ushuaia v jižním koutu země na námořní základnu Mar del Plata na severu Argentiny. Hlásila menši technické potíže. [celá zpráva]