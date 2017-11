Uzbek Sajfulláh Saipov byl obviněn kvůli úternímu útoku v New Yorku z terorismu, uvedla americká federální prokuratura. O život při něm přišlo osm lidí a dalších 11 utrpělo zranění.

Agentura Reuters s odkazem na zdroje blízké vyšetřování napsala, že Saipov plánoval rozsáhlejší útoky, při nichž mělo přijít o život podstatně více lidí. Měl to sdělit vyšetřovatelům během výslechu v nemocnici. Současně požádal o to, aby si mohl pověsit v nemocničním pokoji vlajku Islámského státu.

Americká vláda v této souvislosti nevylučuje, že přidá Uzbekistán na seznam zemí vystavených zákazu migrace do USA, uvedla mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. „Možná je to možnost, kterou zkoumáme, ale není to nic, co bychom bezprostředně vyhlásili. Ale rozhodně to nemůžeme vyloučit," řekla mluvčí.

Dodala, že pachatel útoku Sayfulla (Sajfulláh) Saipov by mohl být úředně označen za "nepřátelského bojovníka," což je předpoklad pro odeslání do věznice na americké základně v kubánském Guantánamu.