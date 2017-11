Islamistické pozadí činu potvrzuje i to, že atentátník poté, co vystoupil z auta, křičel arabsky Alláhu akbar, uvedla agentura AP. To potvrdili i svědci.

Policisté už pachatele identifikovali, dodal pro CNN stejný zdroj. Je jím 29letý Uzbek Sayfullo Habibullaevic Saipov, který žije od roku 2010 v USA. Policisté s ním už hovořili, i když pak musel být operován, protože jej postřelili do břicha. Není ale jasné, zda jim něco řekl.

V poslední době žil částečně v Patersonu ve státě New Jersey, uvedli jeho sousedé. Také pick-up, s nímž narážel do lidí na cyklostezce, si najal v New Jersey, a to v úterý. Na parkovišti u půjčovny zanechal vůz s floridskou poznávací značkou, který policisté také prohledali.

Nedatovaná policejní fotografie Uzbeka jménem Sayfullo Saipov, který útočil autem na Manhattanu a zabil osm lidí.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Atentátník měl opakovaně problémy se zákonem, hlavně porušoval dopravní předpisy v Pensylvánii a Missouri. Jednou ho dálniční policie zatkla, protože se nedostavil k soudu. Saipov se podle AP od svého příchodu do USA živil jako řidič nákladních automobilů, nejprve ve státě Ohio.

Policista na místě útoku na Manhattanu

FOTO: Bebeto Matthews, ČTK/AP

Uzbek najížděl do lidí v úterý okolo třetí odpoledne poblíž West Side Highway, která lemuje západní pobřeží Manhattanu při levém břehu řeky Hudson. Vraždil jen několik bloků od bývalého Světového obchodního centra, na které zaútočila v roce 2001 Al-Káida. Svou jízdu ukončil nárazem do školního autobusu. Poté vystoupil a mával airsoftovou zbraní a zbraní na paint ball.

Pachatal manhattanského útoku Sayfullo Saipov na útěku před policií poté, co najel s pick-upem do lidí a osm jich zabil. Policisté ho střelili do břicha.

FOTO: Tawhid Kabir, ČTK/AP

Šestadvacetiletý Eugene Duffy, který právě odcházel z práce, popsal útok. Jeho pozornost upoutal křik: „Podíval jsem se dolů a viděl jsem o pár bloků dál bílý pick-up na cyklostezce. Hned jsem věděl, že je něco špatně. Jak jsem šel blíž k místu, kde křičela dívka, viděl jsem dva ležící muže, kteří měli na těle stopy od pneumatik.“ Pak uslyšel střelbu. „Hned jsem si pomyslel, že jde o terorismus“.

POničená školní autobus po útoku na Manhattanu

FOTO: Bebeto Matthews, ČTK/AP

Oběťmi jsou hlavně Argentinci

Šest lidí zemřelo na místě, dva po převozu do nemocnice. Pět z osmi obětí jsou Argentinci, kteří slavili v USA třicet let od promoce, jednou je Belgičan, jak potvrdil belgický vicepremiér a ministr zahraničí Didier Reynders.

Mezi zraněnými jsou také cizinci a dva žáci ze školního autobusu.

„Je to teroristický čin, zbabělý teroristický čin namířený na nevinné civilisty, na lidi vedoucí své životy,“ odsoudil čin na Twitteru starosta New Yorku Bill de Blasio.

„Nesmíme dovolit IS vrátit se nebo vstoupit do naší země po jejich porážce na Blízkém východě a jinde. Dost!" napsal na Twitteru americký prezident Donald Trump, který vyslovil soustrast obětem "teroristického činu". Později dodal, že nařídil ministerstvu vnitřní bezpečnosti ještě zpřísnit "extrémní prověřování" migrantů mířících do Spojených států.