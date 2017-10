Souhlas se stavbou prvních 16 km tunelu pod dálnici I-295 z Baltimoru do Washingtonu dostala firma The Boring Co., kterou Musk vlastní. Principem systému je pohyb přepravních elektřinou poháněných kapslí uvnitř tubusu se sníženým tlakem, díky němuž mohou kapsle dosáhnout velmi vysokých rychlostí.

Tunel je první částí stavby komplexu tunelů mezi New Yorkem a Washingtonem se zastávkami v Baltimoru a ve Filadelfii. Celou téměř 400 km dlouhou cestu, která dnes trvá okolo čtyř hodin, by kapsle měly urazit za pouhých 29 minut.

„Skutečně se to děje, je vzrušující to vidět,” neskrýval nadšení marylandský ministr dopravy Pete Rahn pro list The Baltimore Sun. „Je to technologie, která překonává jakoukoli dnes existující. A děje se to tady,” dodal s tím, že nejprve se spustí doprava ve dvou tunelech mezi Baltimorem a Washingtonem, které budou mít délku 66 km.

Marylandský guvernér Larry Hogan navštívil místo v Hannoveru, kde by měla stavba začít a stát i jedna ze zastávek. Na Facebooku neskrýval nadšení z toho, že mohl Muskův projekt podpořit.

Dodal, že stát na výstavbu žádné peníze neposkytne. Nic než povolení podle něj ke stavbě nebylo ani potřeba, jelikož pod dálnicí vedou už nyní veškeré inženýrské sítě. Celý projekt revoluční vysokorychlostní dopravy by měl stát několik miliard dolarů, dosud však není jasné, zda už má platná posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Podobný systém firma navrhuje postavit i v Kalifornii. Otázkou však stále zůstává bezpečnost této dopravy.

Elon Musk je americký podnikatel a vizionář, který založil aerokosmickou společnost SpaceX či automobilku na elektromobily Tesla. Jeho majetek je odhadován na zhruba 11 miliard dolarů (238 miliard korun) a patří do první stovky nejbohatších lidí na světě.