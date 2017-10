Trump tím aféru rozdmýchal do takové míry, že se jí věnují přední americká i světová média. Začalo to na pondělní tiskové konferenci, kde Trump vysvětloval, proč se dosud nevyjádřil ke smrti čtyř vojáků, kteří za dosud nevysvětlených okolností padli před dvěma týdny v boji s přesilou džihádistů Islámského státu v Nigeru.

Šéf Bílého domu začal diplomaticky, neodpustil si ale rýpnutí do svého předchůdce Baracka Obamy. „Když si vezmete prezidenta Obamu a další prezidenty, většina z nich (rodinám padlých vojáků) netelefonovala,” prohlásil.

Padlý voják La David Johnson.

FOTO: Handout, Reuters

Deník The New York Times však záhy připomněl setkání Obamy s rodinami vojáků, kteří zahynuli ve službě, a telefonáty i dopisy, jež jim posílal. Trump však dál trval na svém. V úterý v rozhovoru pro televizi Fox News vyzval novináře, aby se zeptali personálního šéfa Bílého domu Johna Kellyho, zda mu Obama volal, když jeho syn Robert padl v Afghánistánu.

Kelly o smrti svého syna nemluví, protože ji podle svých slov pokládá za soukromou záležitost, stanice CNN nicméně z návštěvnických záznamů Bílého domu zjistila, že Obama pozval Kellyho i s manželkou Karen u příležitosti Dne obětí války do své rezidence na snídani pořádanou pro rodiny padlých.

Další olej do ohně Trump přilil během telefonátu s vdovou po jednom z vojáků padlých v Nigeru. Podle demokratické kongresmanky Fredericy Wilsonové totiž během telefonátu s manželkou zesnulého seržanta La Davida Johnsona řekl, že její manžel věděl, do čeho jde. [celá zpráva]

Vdova s ostatky svého zesnulého muže.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

„V zásadě řekl 'Dobrá, předpokládám, že věděl, do čeho se přihlásil, ale předpokládám, že to bolí',“ popsala část Trumpova telefonátu, kterou zaslechla, když vdovu doprovázela na letiště v Miami, kam dorazilo tělo s rakví.

Demokratická kongresmanka Frederica Wilsonová

FOTO: Alan Diaz, ČTK/AP

Také tvrzení kongresmanky Wilsonové Trump na Twitteru popřel. „Demokratická kongresmanka si zcela vymyslela, co jsem řekl ženě vojáka, jenž zemřel v boji. (A mám důkaz). Smutné!“ napsal. Žádný důkaz však nepředložil. Vdova po padlém vojákovi se k telefonátu zatím veřejně nevyjádřila.

Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad!