Dávek máme v České republice hodně. Chtěl jsem původně napsat, že já nikdy žádnou nečerpal, ale to by byl kec – protože u všech čtyřech...

Až do čtvrtka by mělo vydržet krásné počasí tereziánského babího léta, ale týká se to jen míst, kde se protrhají mlhy a nízká oblačnost....