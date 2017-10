Tillerson chtěl tehdy podle NBC dokonce rezignovat, což mu údajně rozmluvil až viceprezident Mike Pence. Tillerson sám už dříve popřel, že by rezignaci skutečně zvažoval, odmítl však komentovat, zda Trumpa počastoval onou nelichotivou nadávkou.

Sám Trump si nejprve počátkem týdne v rozhovoru s magazínem Forbes do Tillersona rýpl, když prohlásil, že by v testech inteligence dopadl lépe než on. Ve čtvrtek vyrazil do útoku proti televizní síti, která zprávu přinesla.

„Prolhaná NBC News si vymyslela zprávu, že chci desetkrát zvýšit jaderný arzenál USA. Je to čirá fikce, která mě má ponížit. NBC=CNN,“ napsal nejprve na svém Twitteru s odkazem na další kanál, s nímž je na nože a který označuje jako Fake News Network (FNN – Síť falešných zpráv).

Pravomoc ale chybí

„Televizní zprávy jsou tak stranické, zkreslené a falešné, že licence je třeba zpochybnit a v případě potřeby zrušit,“ dodal Trump později.

Příslušná pravomoc však prezidentovi chybí. Tu má telekomunikační regulátor FCC, který ovšem licence uděluje stanicím, nikoliv celým televizním sítím. Koncern NBC takových stanic provozuje několik.

Odebírání licencí je navíc v USA extrémně výjimečné. Prakticky jediným důvodem může být pravomocné odsouzení za trestný čin, shodují se experti.

Hlavu FCC jmenuje americký prezident, do činnosti úřadu ale federální vláda zasahovat nesmí, jde ze zákona o nezávislou agenturu