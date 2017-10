V sobotu se akademici budou na zvláštním zasedání radit, jak se k celé bobtnající aféře postavit. Od Weinsteina se ale už nyní pro jistotu distancovali a v sobotu se ho chystají zbavit členství ve svých řadách.

Na Weinsteina se valí rána za ranou: v úterý ho opustila kvůli skandálu manželka Georgina Chapmanová (41), v noci na čtvrtek volali policii kvůli rodinné hádce do domu jedné z jeho tří dcer z prvního manželství. Losangeleská policie podrobnosti nesdělila, k žádnému přečinu prý nedošlo.

mezi svědectvími o Weinsteinově chování se objevily i hlasy Angeliny Jolie a Gwyneth Paltrowové

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Hlásí se další a další údajné poškozené

Ve čtvrtek se k zástupu žen, které promluvily o obtěžování Weinsteinem, přidala také francouzská herečka Florence Darelová (49). Magnát jí prý v roce 1993 nabízel, že z ní udělá v USA „megahvězdu“, pokud se stane jeho „příležitostnou milenkou“.

„Říkal, že mu postačí pár setkání ročně, a pak můžeme spolupracovat i na filmech,“ popsala návrh Darelová. Ta je zatím poslední z hvězd stříbrného plátna, které Weinsteina obvinily. Z filmových superstar se před ní ohlásily jako oběti Gwyneth Paltrowová, kterou producent podle jejích slov lákal ke společné masáži, když jí bylo dvaadvacet. Problém s ním měly i Angelina Jolie a Léa Seydouxová. Topmodelku Caru Delevingneovou prý zase nutil, aby se před ním líbala s jinou ženou.

Experti: Za to by mohlo být až 25 let ve vězení

Navíc tři poškozené viní producenta přímo ze znásilnění: jednou z nich je italská herečka Asia Argentová, jež listu The New Yorker sdělila, že Weinstein ji před 20 lety silou donutil k orálnímu sexu.

Podle právních expertů by producent teoreticky mohl v případě žaloby dostat až pětadvacetiletý nepodmíněný trest. Některé z případů jsou totiž dokumentovány i v policejních záznamech státu New York. Tamní policie začala Weinsteina vyšetřovat kvůli obvinění ze sexuálního útoku z roku 2004. Oznámil to ve čtvrtek mluvčí policie.

Harvey Weinstein se směje při projevu bývalé první dámy Michelle Obamové na fotografii z roku 2013

FOTO: Susan Walsh, ČTK/AP

Ke skandálu se zatím odmítla jakkoli vyjádřit asi dvacítka Weinsteinových spolupracovníků, včetně režisérů Quentina Tarantina a Michaela Moorea. K odsuzujícím hlasům žen se přidal pouze hvězdný britský herec Colin Firth, podle nějž je Weinstein mužem, „z nějž jde strach“. S ještě ostřejším prohlášením vystoupil další slavný Brit Benedict Cumberbatch – ten se nechal slyšet, že je „totálně znechucen“.

S odsudky vystoupili i George Clooney, Jennifer Lawrenceová a Meryl Streepová. Ta Weinsteina v roce 2012 při předávání Zlatých globů označila za „boha“ a nyní se dušuje, že se k ní fámy o producentově chování nikdy nedonesly.

Weinsteinovy projevy verbální a fyzické agresivity okolí léta ignorovalo. Svádělo je na výkyvy cukrovky a nepřijatelnému jednání se dávala adjektiva jako „barvité“ či „fenomenální“. Jeden z nejmocnějších mužů Hollywoodu přitom sexuálně obtěžoval ženy plné tři dekády a komik Seth McFarlane o tom dokonce žertoval veřejně během předávání Oscarů v roce 2013.

Harvey Weinstein na fotografii z roku 2011

FOTO: John Carucci, ČTK/AP

Ztratil Hillary i Obamovy

Weinstein zprvu skandál podcenil. Minulý čtvrtek, den před zveřejněním reportáže v The New York Times, žertoval, že zápletka vypadá natolik dobře, že by na ni rád koupil filmová práva. Tři dny po zveřejnění článku jej však jeho vlastní firma propustila.

Nyní Weinsteina opouští i jeho nejvlivnější přátelé – Hillary Clintonová s manželem a Barack Obama. Manželé Obamovi v prohlášení odsoudili tento způsob ponižování žen a vyzvali k potrestání viníka bez ohledu na jeho bohatství a vliv. Starší dcera Obamových Malia byla přitom až do srpna ve Weinsteinově firmě na stáži. Také Michelle Obamová jej v řeči z roku 2013 označila za „nádhernou lidskou bytost“ a „skvělého přítele“.

Weinstein v první reakci nabídl pět miliónů dolarů na studium mladých režisérek na University of South California. Ta ale prohlásila, že o peníze nestojí. Také Centrum Simona Wiesenthala ve čtvrtek oznámilo, že vymaže jméno producenta ze

seznamu oceněných lidí. Zakladatel centra Marvin Hier v prohlášení napsal, že „všichni jsou v této humanitární organizaci zděšeni množstvím obvinění vznesených proti Weinsteinovi“.

„Jeho skandální chování je proti všemu, za čím Wiesenthalovo centrum stojí, a odporuje také textu, který je s oceněním spojen: ‚Tomu, kdo ctí lidstvo‘,“ napsal Hier.

„Harémový okruh“

Přitom už v roce 2010 novinářka Courtney Enlowová psala o „mladých ženách ve Weinsteinové okruhu“, k nimž se šéf chová jako ke svému harému. „Poznáte je velmi snadno. Jsou nadané prostou krásou a před kamerou se obvykle zjeví odnikud, bez předchozího úspěchu a důkazů, že něco umějí,“ napsala tehdy.

Na odhalení Weinsteina v New York Times pracovaly neúnavně dvě reportérky, Jodi Kantorová a Megan Twoheyová. Podle nich může za vzniklou situaci vžitá praxe, že se mladé ženě při konfrontaci se starším mužem jednoduše nevěří, že byla obětí.