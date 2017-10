„Vítr zase nabírá na síle a klesá vlhkost vzduchu. Ještě z toho nejsme venku, je to pořád velice závažná situace,“ citoval server listu The Guardian mluvčí státní protipožární agentury Heather Williamsovou.

Se živlem bojuje okolo 8000 hasičů. Pomáhá jim 73 vrtulníků a 30 protipožárních letounů. Největší požár přitom hasiči kontrolují z pouhých tří procent, míra kontroly u druhého největšího požáru je pořád necelé procento.

Dvojice žen v okrese Napa procházejí spáleniště, kde v neděli uhořel manželský pár seniorů.

FOTO: Ray Chavez/San Jose Mercury News, ČTK/AP

Ve vinařské obci Glen Ellen stále stoupá ze spálené země kouře poté, co se tudy požár prohnal v pondělí ráno. Dobrovolný hasič Loren Davis řekl, že něco takového za 20 let služby nepamatuje. „Bylo to úplně šílené,“ pronesl. Oheň se podle jeho slov prohnal takovou rychlostí, že hasiči neměli šanci proti němu zakročit.

Spálené auto ve městě Calistoga

FOTO: Paul Kitagaki Jr./The Sacramento Bee, ČTK/AP

Při požárech shořelo nejméně 3500 domů a 20 000 se před nimi muselo evakuovat. Nejvíce obětí zaznamenali v okresech Napa a Sonoma. Jejich konečný počet může být vyšší, neboť se pohřešuje více než 600 lidí. Tak vysoký počet ale dán zmatky a nedostatky v komunikaci v důsledku evakuace.

Kalifornský guvernér Jerry Brown ve středu oznámil, že s nápravou škod pomůže federální vláda. Současně však poznamenal, že zdroje jsou omezené vzhledem k tomu, že federální pomoc byla přidělena také Texasu, Portoriku a Floridě poničenými nedávno hurikány.