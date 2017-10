Weinstein se za své chování veřejně omluvil a oznámil, že nastupuje léčbu. Odmítá ale tvrzení listu The New York Times, že ženy zneužíval tolik let.

„To, jak jsem se v minulosti choval ke kolegyním, způsobilo mnoho bolesti a já se za to hluboce omlouvám. Chovám všechny ženy v úctě a lituji toho, co se stalo,“ prohlásil tento 65letý ženatý otec pěti dětí a dodal, že na neurčitou dobu odstupuje z vedení firmy a nastupuje terapeutickou léčbu. „Musím poznat sám sebe a zvítězit nad svými démony.“

Bývalý šéf filmové společnosti Miramax a spoluzakladatel společnosti nesoucí jeho vlastní jméno má za sebou řadu velkých úspěchů včetně osmi Oscarů za nejlepší film. Úspěšné byly zmíněné Historky z podsvětí Pulp Fiction, které produkoval, i Dobrý Will Hunting, Zamilovaný Shakespeare, Králova řeč či Umělec.

Působil vzorně a tolerantně



Weinstein působil jako liberál, který podporoval myšlenku, že by USA měly první prezidentku Hillary Clintonovou, které pomohl finančně, a v lednu se dokonce během festivalu Sundance v Utahu zapojil do pochodu za práva žen. Letos zaměstnal jako stážistku Obamovu starší dceru Maliu a jeho společnost před dvěma lety rovněž distribuovala dokumentární film o sexuálním násilí na amerických školách. Weinstein nesbíral jen filmové, ale i společenské ceny.

„Navenek to všechno vypadalo zlatě – Oscary, úspěch, pozoruhodný kulturní vliv. Ale v pozadí byly potíže, a tohle bylo to nejhorší ze všeho,“ komentoval Weinsteinovo chování vůči mladým ženám, které zaměstnával, bývalý ředitel Miramaxu Mark Gill.

Weinstein popírá, že by ženy zneužíval dlouhodobě. List The New York Times ale přinesl svědectví, podle nichž se tak choval téměř tři desetiletí, a v osmi případech se se stěžovatelkami mimosoudně vyrovnal. Například v roce 1990 to byla mladá asistentka v New Yorku, v roce 1997 herečka, o rok později další asistentka v Londýně, předloni italská modelka a pak další asistentka.

Otřesná zkušenost Ashley Juddové

Když si s ním před 20 lety sjednala v hotelu v Beverly Hills schůzku tehdy mladá herečka Ashley Juddová, domnívala se, že půjde o pracovní snídani. Namísto toho ale byla podle svých slov povolána do Weinsteinova apartmánu. Ve dveřích stál Weinstein v županu a požádal ji, jestli by ho nenamasírovala nebo se na něj nedívala, jak se sprchuje. „Přemýšlela jsem, jak odtamtud rychle odejít, aniž bych si znepřátelila Harveyho Weinsteina,“ vylíčila tlak herečka novinářům.

Jak uvedly The New York Times, o nevhodném Weinsteinově chování věděly desítky bývalých i současných pracovníků, od asistentek po členy vedení, ale jen pár z nich se s ním konfrontovalo.