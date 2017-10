Buďte hrdí, že nešlo o skutečnou katastrofu, řekl Trump zdevastovanému Portoriku

Na amerického prezidenta Donalda Trumpa se po návštěvě hurikánem Maria zdevastovaného Portorika snesla kritika. Ostrovanům, které přijel do hlavního města San Juan podpořit, totiž v úterý řekl, že mohou být hrdí na to, že při bouři nezemřelo tolik lidí jako při skutečné katastrofě. Připomněl jim také, kolik Spojené státy do Portorika investovaly.