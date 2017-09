Čtyři prototypové bariéry budou vystavěny z betonu, další čtyři z odlišných materiálů, uvedla podle BBC americká pohraniční stráž. Až poté se posoudí, která z nich je hůře překonatelná.

Zatím to budou jen krátké devět metrů vysoké úseky poblíž San Diega. Měly by být hotovy do třiceti dní. Následovat bude tříměsíční testování a nakonec vyhodnocování, který materiál se nejlépe osvědčil.

Plot, který dělí San Diego a mexickou Tijuanu

Plot, který stojí mezi San Diegem a Tijuanou

Každá ze zdí vyjde americké daňové poplatníky na 450 tisíc dolarů. To je v přepočtu necelých deset miliónů korun. Tyto peníze už Kongres Trumpovi vyčlenil, nikoliv však 1,5 miliardy dolarů (33,7 miliardy korun) na zahájení stavby celé zdi. Trump sice v průběhu kampaně sliboval, že zeď zaplatí Mexičané, ti to však odmítli a zatím to nevypadá, že by měli v úmyslu svůj postoj měnit.

Zeď by měla podle Trumpova slibu vyrůst po celé délce asi 3200 kilometrů dlouhé hranice s Mexikem. Na mnoha místech přitom už stojí plot.

