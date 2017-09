„Ve středu pocítíme nápor, celý ostrov pocítí nápor trvalých větrů hurikánu čtvrté nebo páté kategorie. Vše naznačuje, že je to událost, která poničí naši infrastrukturu, bude to katastrofické,“ řekl CNN guvernér Portorika Ricardo Rosselló, který vyhlásil výjimečný stav. „Nyní se zaměřujeme jen na to, abychom se ujistili, že zachráníme životy,“ řekl guvernér.

Maria bude prvním hurikánem čtvrté kategorie, který zemi zasáhne po 85 letech. Situace Portorika je o to komplikovanější, že právě zde skončili obyvatelé z okolních ostrovů poničených Irmou.

Obyvatelé portorického San José se chystají na úder hurikánu.

FOTO: Carlos Garcia Rawlins, Reuters

Americké Národní středisko pro hurikány varovalo, že „bouři doprovázejí velké ničivé vlny, které zvednou hladinu o 210 až 330 cm nad obvyklou výšku přílivu“.

Připravily se i Panenské ostrovy. Guvernér britských Panenských ostrovů Gus Jasper řekl, že většina trosek byla uklizena, takže se „nezmění v projektily, které zasáhnou domy“. Úklid však zcela dokončen není a pozastaveny byly i dodávky pomoci.

„Naše ostrovy jsou nyní extrémně ohrožené,“ varoval premiér Orlando Smith. „Všem připomínám, že platí zákaz vycházení, a žádám vás, abyste jej respektovali, aby naše týmy mohly dělat maximum, aby minimalizovaly škody,“ dodal.

Na Panenské ostrovy se nedoporučuje cestovat, uvedla britská vláda, stejně jako na Montserrat, Anguillu a ostrovy Caicos.

Hurikán přibližující se k Petit-Bourg na Guadeloupu

FOTO: Andres Martinez Casares, Reuters

Velké škody napáchala Maria na Dominice, potvrdil premiér Roosevelt Skerrit, kterého zachraňovali z polozatopeného domu. Událost popsal na Facebooku: „Střechu mám pryč, jsme vydán hurikánu na milost. Dům je zaplavený.“ [celá zpráva]

Zaplavené ulice v Pointe-a-Pitre na Guadeloupu

FOTO: Andres Martinez Casares, Reuters

Po přechodu hurikánu dodal: „První zprávy o rozsáhlých škodách: Přišli jsme o všechno, co se dá koupit.“