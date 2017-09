V neděli večer místního času se Maria nacházela 200 kilometrů severovýchodně od Barbadosu a doprovázel ji vítr o rychlosti 105 kilometrů za hodinu, uvedlo podle CNN centrum pro hurikány (NHC) ve floridském Miami.

„Maria zesílila na hurikán a mohla by se stát hurikánem blížícím se velké intenzitě, který v příštích několika dnech zasáhne část ostrovů Leeward, přičemž přinese nebezpečné větry a riziko dešťů,“ uvedlo centrum k hurikány, který se posouvá rychlostí 24 km/h.

Podle meteorologů se dosavadní kurs Marie velmi podobá dráze Irmy. Hurikán se blíží k Malým Antilám a k Panenským ostrovům, které Irma zpustošila. „Nemyslím si, že je na to emočně někdo připraven, ale uděláme, co nejvíc,“ řekla listu The New York Times Cruselda Robertsová, která pracuje v realitce na amerických Panenských ostrovech. Ve středu nebo ve čtvrtek by hurikán Maria mohl ohrozit také Portoriko. Do té doby by navíc mohl zesílit z nynějšího prvního na třetí stupeň z pěti.

Severním směrem od amerického pobřeží Atlantiku se pohybuje hurikán Jose, který způsobuje nebezpečné vlnobití. Neočekává se ale, že dorazí na pevninu.

V sobotu zeslábl na tropickou bouři hurikán Norma, když se přiblížil k nejjižnějšímu cípu Kalifornského poloostrova. NHC předpokládá, že v příštích dvou dnech bude Norma dále slábnout a pohybovat se na sever. Na poloostrov, kde se nacházejí rovněž oblíbená turistická letoviska, by však mohl přinést bleskové povodně.