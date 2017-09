Zůstat se rozhodla například Rodina Garyho Reada obývající 29. patro věžáku na lukrativní adrese Biscayne Boulevard. „Myslím, že nás čeká vichr o rychlosti 233 kilometrů v hodině. Budova je konstruována tak, aby vydržela nárazy větru o rychlosti 282 kilometrů za hodinu, takže bychom měli být v pořádku,“ řekl Read televizi CBS.

Má to jeden háček. Irma, která v pátek v Karibiku zeslábla, v noci na sobotu znovu posílila. Když dorazila na Kubu, dosahovala rychlost vichru už 258 kilometrů za hodinu. V sobotu dopoledne SELČ sice opět oslabila na čtvrtý stupeň, ale není vyloučeno, že až v neděli ráno (odpoledne SELČ) dorazí do Miami, bude opět silnější.

Pohled na nebe nevěstí nic dobrého. Nad jinak slunečným letoviskem Miami už se stahují mračna.

FOTO: Wilfredo Lee, ČTK/AP

Readovi se ale už rozhodli. Zůstanou. Dopředu se zásobili dostatečným množstvím vody, konzerv a čerstvého ovoce. Věří, že doma vydrží do té doby, než se hurikán přežene, obnoví se zásobování a otevřou obchody. Ty již zejí prázdnotou.

Centrum Miami čeká přímý zásah.

FOTO: Carlos Barria, Reuters

Rodina Garyho Reada zdaleka není jediná, která v Miami přes výzvy místních i federálních úřadů zůstala. Někteří obyvatelé zmíněného luxusního domu se rozhodli přečkat úder hurikánu v podle stavitelů téměř nezničitelném bunkru v šestém patře. „V budově je několik míst, které jsou zapuštěny do betonu, tam je to podle mě nejbezpečnější,“ řekl CBS jeden z obyvatel domu.

Únikové cesty jsou zaplněny



Většina obyvatel Miami dala na doporučení úřadů a snaží se z města evakuovat. Zbývají však poslední hodiny. Na letištích se tvoří nekonečné fronty a některé dálnice ucpaly kolony aut.

Většina obyvatel Miami dala na výzvy úřadů a z města se evakuovala.

FOTO: Wilfredo Lee, ČTK/AP

Na aerolinky Delta Airlines se snesla ostrá kritika poté, co vyšlo najevo, že jejich letenky z Miami ke konci týdne zdražily o 600 procent. Přesto se najdou lidé, kteří mají zájem o cestu opačným směrem. V jednom ze spojů z New Yorku do Miami například cestovalo čtrnáct lidí.