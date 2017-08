Raketa středního doletu Hwasong-12, kterou Severní Korea odpálila v pondělí okolo 23. hodiny, SELČ prolétla nad japonským územím. [celá zpráva]

„USA hovoří se Severní Koreou a platí jim výpalné už 25 let. Hovory nejsou odpověď!” napsal Trump ve středu na Twitteru.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!