„Vyhlašujeme legitimní rebelii a stojíme při statečném lidu Venezuely, neuznáváme vražednou tyranii Nicoláse Madura," uvedl kapitán Juan Caguaripano v prohlášení na videu zveřejněném na sociálních sítích. Se skupinou asi dvaceti ozbrojených vojáků za zády dodal, že cílem jejich vzpoury je obnovení ústavního pořádku, aby byla země zachráněna před totální destrukcí.

Kapitán v prohlášení vyzval všechny vojáky a policisty země, aby se k jeho jednotce připojili. Uvedl rovněž, že jeho jednotka podporuje parlament. Ten vzešel z voleb v prosinci 2015 a má v něm většinu opozice, práci poslanců ale od té doby blokuje nejvyšší soud nakloněný prezidentovi.

Several arrested after attack on #Venezuela military base as uniformed soldiers claim to launch uprising in online video pic.twitter.com/Fj6KCgC9oz