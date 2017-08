Senátoři schválili nominaci Wraye poměrem hlasů 92:5, informoval server deníku The Washington Post. Proti Wrayovi hlasovali zástupci demokratů.

Wray, který dříve působil na ministerstvu spravedlnosti právě po boku Comeyho a zná se i s minulým šéfem FBI Robertem Muellerem, který vede vyšetřování kolem ruského vměšování se do voleb, senátor slíbil, že by Trumpovi odmítl slíbil loajalitu, kdyby ho o to prezident požádal. Slib souvisí s tvrzením Comeyho, že po něm Trump v rozhovoru mezi čtyřma očima věrnost požadoval.

Tiskovou konferenci o Clintonové by nepořádal



Wray během slyšení v Senátu vyšetřování o ruském vměšování přímo nekomentoval. Řekl ale, že si nemyslí, že jde o hon na čarodějnice, jak o vyšetřování tvrdí Trump.

Wray současně ocenil dřívější Comeyho odpor k sledování bez soudního příkazu, o které usilovala vláda George W. Bushe, kritizoval ale Comeyho roli během vyšetřování Hillary Clintonové a e-mailů, které vyřizovala ze soukromého serveru. Comey o dalších e-mailech informoval krátce před volbami, čímž podle kritiků mohl ovlivnit výsledek. „Nedovedu si představit situaci, v níž bych jako ředitel FBI pořádal tiskovou konferenci o osobě, která nebyla obviněna, a už vůbec, abych podával podrobnosti,“ řekl.

Wray rovněž kritizoval tvrdé vyšetřovací metody za vlády Bushe mladšího, které pak jako mučení zrušil Bushův následovník Barack Obama.