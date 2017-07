„Jacqueline, prosím tě, vstávej. Zabila jsem ku..a svou sestru. Chápete? Vím, že půjdu dokonce života do vězení. Je mi to ale jedno,“ říkala osmnáctiletá Obdulia Sanchezová na videu, které živě přenášela na sociální síť Instagram.

K tragické nehodě došlo v pátek odpoledne. Sanchezová v kalifornském Los Banos nezvládla řízení buicku, vyjela ze silnice, prorazila plot a auto v poli otočila na střechu. Uvnitř byla kromě sester ještě další dívka. Ta po nehodě mává o pomoc, zatímco řidička natáčí sebe, svou bezvládnou sestru a vše komentuje.

Nahrávku šíří pro odstrašení



„Nejprve jsme nechtěli věřit, že se to opravdu stalo. Nahrála jsem to a zveřejnila zejména proto, že jelikož sleduju Snapchat, vidím mnoho lidí, kteří se chovají stejně. Tak aby to lidem otevřelo oči,“ cituje deník The Daily Mail Mary Hernandezovou, která video šířila.

Rodina Sanchezové už autenticitu nahrávky potvrdila. Čtrnáctiletá dívka se chystala na oslavu patnáctých narozenin. Sanchezová byla bezprostředně po nehodě zatčena a čelí obvinění ze zabití pod vlivem návykové látky.

K podobnému případu došlo před nedávnem i v Česku. Dvě náctileté dívky vysílaly živě svou rychlou jízdu na Facebook a komunikovaly s kamarády. Řidička se ne zcela věnovala řízení a nabourala do protihlukové bariéry. Dívka za volantem nehodu nepřežila, její spolujezdkyně vyvázla se zraněními. [celá zpráva]