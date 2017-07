25 let byl na seznamu nejhledanějších zločinců FBI, až minulý týden našli jeho hrob

Rekordních 25 let figuroval Donald Eugene Webb na seznamu deseti nejhledanějších zločinců FBI poté, co v Pensylvánii na konci roku 1980 zastřelil policistu. Nikdy ho nedopadli a posun ve vyšetřování přinesl až po 36 letech loňský rok, kdy se policisté vrátili do domu jeho ženy v Massachussetts a objevili v něm dveře do tajně přistavěné místnosti.