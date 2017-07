Nedělní plebiscit byl reakcí na plán vlády uspořádat 30. července volby do Ústavodárného shromáždění. Opozice, která ovládá parlament tyto volby odmítá, neboť způsob jejich konání stanovil prezidentský dekret a volební komise je nakloněná vládě. Ta chce podle kritiků novým orgánem nahradit parlament, v němž má opozice většinu, a posílí diktaturu prezidenta Nicoláse Madura.

Voliči v referendu drtivou většinou odmítli svolání nového shromáždění, které umožňuje ústava z roku 1999. V referendu odpovídali na tři otázky: zda jsou pro svolání Ústavodárného shromáždění bez předchozího schválení v referendu, zda mají být nové volby a zda chtějí, aby armáda bránila ústavu z roku 1999 a podporovala parlament.

Účast na referendu byla nižší než počet těch, kteří v nedávných parlamentních volbách hlasovali pro opozici vůči prezidentovi. Ta nakonec vyhrála a ovládala parlament, když ji volilo zhruba 7,7 miliónu obyvatel téměř 29milionóvé země. Referenda se účastnili jen zastánci opozice, příznivci vlády hlasovat nešli, protože referendum je nezávazné. Přesto se očekávalo, že z 19 milionů oprávněných voličů přijde hlasovat nadpoloviční většina.

Předseda venezuelského parlamentu Julio Borges oznamuje výsledky nezávazného referenda.

FOTO: Carlos Garcia Rawlins, Reuters

Podle průzkumů odmítá zřízení Ústavodárného shromáždění 70 procent Venezuelanů a 80 procent nesouhlasí s politikou socialistické vlády, která zemi přivedla na pokraj bídy.

Konání nedělního referenda schválil parlament, jehož autoritu ale vláda a nejvyšší soud neuznává. Je tak neoficiální a nezávazné.

Příznivci venezuelské opozice v ulicích Caracasu

FOTO: Marco Bello, Reuters

Sledovat víkendové události přijela v sobotu do Caracasu skupina bývalých prezidentů z Kolumbie, Kostariky a Bolívie. Venezuelský ministr zahraničí Samuel Moncada sdělil na Twitteru, že bývalého mexického prezidenta Vicente Foxa označí za nežádoucí osobu a zakáže mu vstup do země, neboť se snažil propagovat násilí a vměšoval se do dění v zemi.

Střelba před kostelem



Nedělní hlasování zastínil útok příznivců vlády na motorkách, kteří se seskupili před jednou z volebních místností u kostela na západě Caracasu a stříleli do lidí, jichž tam bylo několik set. Zabili 61letou řádovou sestru Xiomaru Soledad Scottovou, která čekala ve frontě, aby mohla hlasovat, a další čtyři lidi zranili. Údajně se mělo jednat o příslušníky paramilitaristických jednotek.

Ve Venezuele, zmítané už několik let hlubokou ekonomickou krizí, se od dubna konají téměř každý den protesty proti vládě. Demonstrace Madurův režim tvrdě potlačuje, zemřelo při nich už přes sto lidí.