Na videu je vidět početná hlídka gardistů, jak projíždí zatáčkou, když ji vmžiku zachvátí plameny z exploze.

Podle novináře-kameramana byli dva gardisté při výbuchu zraněni. Venezuelská vláda hovoří o sedmi zraněných.

Venezuelou poslední měsíce zmítají občanské nepokoje a protivládní protesty. Obyvatelé země stižené politickou a ekonomickou krizí demonstrují za odstoupení autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

Podle odborníků hrozí v zemi občanská válka. Maduro prohlásil, že by proti svým odpůrcům neváhal jít se zbraní v ruce. „Jestliže bude Venezuela stržena do chaosu a násilí a bolívarovská revoluce bude zničena, měli bychom jít do boje,“ nechal se slyšet koncem června.

Podle venezuelské organizace na ochranu lidských práv zemřelo při protestech od začátku dubna letošního roku 104 lidí.