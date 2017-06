Trump se na Twitteru podivil, že o něm moderátorka Mika Brzezinská a její kolega Joe Scarborough v ranním pořadu, na který se prý už nedívá, "mluvili ošklivě".

„Tak jak to, že šílená Mika s nízkým IQ spolu s psycho Joem přijeli...do Mar-a-Lago a tři večery po sobě na přelomu roku se se mnou pokoušeli sejít. Ošklivě krvácela z faceliftu. Řekl jsem ne!” popsal prezident údajnou snahu televizní dvojice o natáčení v Trumpově floridském sídle.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..

Trumpova slova přiměla k reakcím nejen jeho tradiční názorové oponenty, kteří označují jeho vyjadřování na Twitteru za nepřípustné pro hlavu státu, ale i jeho politické spojence.

„Tohle pochopitelně nepovažuji za vhodný komentář,” prohlásil předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, který loni i kvůli jeho kontroverzním výrokům váhal s podporou Trumpovy prezidentské kandidatury, avšak nyní patří k obhájcům jeho politických kroků.

Ještě kritičtěji se k Trumpovým slovům postavilo několik republikánských senátorů. „Pane prezidente, váš Tweet nepatří k úřadu a představuje to, co je v americké politice špatné, nikoli velikost Ameriky,” napsal v narážce na Trumpův slogan „vraťme Americe její velikost” senátor Lindsay Graham.

Mr. President, your tweet was beneath the office and represents what is wrong with American politics, not the greatness of America.