„Říkal mi o tom nápadu a já jsem mu říkala, ať to nedělá. Proč vytahovat zbraň, proč?“ komentovala tragickou událost Ruizova teta Claudia pro televizi WDAY-TV. Potvrdila, že synovec chtěl kontroverzním videem přilákat více diváků.

Perezová svého partnera střelila před jejich domem poloautomatickou pistolí ráže .50 Desert Eagle z bezprostřední blízkosti. Věřili, že encyklopedie s tvrdou vazbou, kterou si Ruiz kryl hrudník, střelu zastaví. Incidentu, který snímaly dvě nainstalované kamery, přihlíželo téměř 30 lidí včetně tříletého dítěte obou partnerů. „Milovali se, byl to jen hloupý žert, který špatně skončil,“ poznamenala Claudia Ruizová.

„Všichni plakali. Neunesl jsem to a musel se vrátit domů,“ vylíčil scénu soused Wayne Cameron.

