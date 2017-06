„Máme tady mnoho vašich irských novinářů, kteří nás sledují. Zrovna odcházejí z místnosti. Odkud jste? Pojďte, pojďte sem. Máme tu krásný irský tisk,“ hlásil šéf Bílého domu irskému ministerskému předsedovi, jehož funkce se oficiálně nazývá Taoiseach.

Poté Trump na irskou reportérku ukázala prstem a přivolal si ji ke stolu stylem, jakým si někteří učitelé volají žáky ke zkoušení. Irská reportérka skutečně přišla a po Trumpově dotazu, pro koho pracuje, se představila.

Moc pěkný úsměv



„Já jsem z RTÉ News. Jmenuji se Caitriona Perryová,“ řekla washingtonská zpravodajka irské veřejnoprávní stanice a podotkla, že ji Varadkar zná. „Á, Caitriona Perryová. Krásně se usmívá. Vsadím se, že se k vám chová pěkně,“ reagoval Trump.

Sympatie zřejmě nebyly tak úplně oboustranné. Perryová video ze setkání s americkým prezidentem posléze umístila na Twitter a přidala poznámku, že šlo o bizarní okamžik.

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji — Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) June 27, 2017

Američané svého prezidenta na Twitteru kritizují a omlouvají se, čehož si všimli i v Irsku:

Americans are apologising to RTÉ's Caitriona Perry after Trump told her she had a 'nice smile' https://t.co/OH79kharZl []

#ireland #news — NewsNowIRL (@NewsNowIRL) June 28, 2017

A Irové spontánní omluvy zaznamenali. „Díky Američanům za omluvy naší reportérce. Nebojte se, víme, že vás (Trump) nereprezentuje všechny,“ napsala například na Twitteru uživatelka Carol C.