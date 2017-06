„Tento nález je bezprecedentní,“ řekl šéf federální policie Néstor Roncaglia.

Vyšetřovatelé se domnívají, že předměty kdysi patřily nacistickým pohlavárům. „Naše prvotní vyšetřování naznačilo, že jsou to originální kusy,“ řekla v pondělí argentinská ministryně národní bezpečnosti Patricia Bullrichová. Vysvětlila, že mnohé artefakty doplňovaly dobové fotografie potvrzující jejich původ. Na mnohých snímcích je u daného předmětu zachycen Hitler.

Policejní techničky odnášejí z domu v Béccaru sošku s říšskou orlicí.

FOTO: ČTK/AP

Sbírka byla objevena předminulý týden ve městě Béccar na severním předměstí Buenos Aires. Policisty sem přivedlo odhalení uměleckých děl nedovoleného původu v jedné galerii v metropoli. Policisté ve spojení s Interpolem pak začali sledovat sběratele z Béccaru. Při domovní prohlídce je zaujala rozsáhlá knihovna, za níž objevili tajnou chodbu. Celkem 75 předmětů se nacházelo ve skryté místnosti na jejím konci. Kromě Hitlerovy busty tam byly ukryty šperkovnice či dýka zdobené svastikou i lékařský přístroj na měření hlavy.

Úřady se snaží zjistit, jak se věci do Argentiny dostaly. Zřejmě je tam ale přepravili vysoce postavení nacisté, kteří po druhé světové válce uprchli do Jižní Ameriky. V Argentině žil deset let Josef Mengele, který prováděl sadistické experimenty na lidech včetně dětí v koncentračním táboře Osvětim, i jeden z hlavních organizátorů holocaustu Adolf Eichmann.