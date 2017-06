Zbraně zabijí v USA 1300 dětí za rok

Na 1300 dětí do 17 let zabijí ve Spojených státech každoročně střelné zbraně. Uvádí to studie amerického vládního Střediska pro výzkum chorob a prevenci (CDC), podle níž je dalších 5800 dětí zbraněmi vážně poraněno.