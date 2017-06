Kongresmani zažalovali prezidenta Trumpa kvůli příjmům ze zahraničí

Téměř 200 demokratických kongresmanů v USA ve středu zažalovalo prezidenta Donalda Trumpa. Upozorňují na to, že prostřednictvím rodinných firem přijímá peníze od cizích vlád, a jelikož se to děje bez souhlasu Kongresu, je to protiústavní. Uvedla to televize CBS News.