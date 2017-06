„Doufal jsem a modlil se, aby tento den přišel, a nakonec se tak stalo. Byl to ohromující pocit,“ svěřil se Jones stanici ABC News v pořadu Dobré ráno Ameriko.

Ve vězení se ocitl za loupežné přepadení, které se odehrálo v roce 1999 v Kansas City. Okradená žena při něm byla zraněna.

Vlevo Ricky Amos, vpravo Richard Jones

Loupež se stala téměř dvacet let poté, co byl Richard Jones ve stejném městě usvědčen z pokusu o krádež peněženky. Od té doby ale problémy se zákonem neměl. Co naopak měl, bylo alibi na dobu, kdy k přepadení došlo. Tvrdil, že byl doma se svou rodinou. Měl tehdy dvě malé dcery, jedna z nich byla v kojeneckém věku. Od té doby otce neviděla, a neměla tak na něj dosud žádnou vzpomínku.

Chyběly jakékoliv fyzické důkazy, stopy DNA nebo otisky prstů. Prokuratura Jonese usvědčila výhradně na základě svědectví dvou lidí, kteří ho na místě činu viděli; přesněji viděli jeho dvojníka.

Přepadená žena i zaměstnanec bezpečnostní agentury Jonese poznali na snímku z policejní databáze, informovala právnička z kansaské univerzity Alice Craigová. Kvůli snímku tak Jones skončil na téměř dvě desetiletí v nápravném zařízení v Lansingu v Kansasu.

Zlom v roce 2015



Patnáct let se Jones marně snažil o znovuotevření případu. Průlom nastal, když se v roce 2015 od spoluvězňů dozvěděl, že má dvojníka s kriminální minulostí. Obrátil se proto na iniciativu Kansaské univerzity a ta začala po dvojníkovi pátrat. Nakonec ho skutečně našla. Jedná se Rickyho Amose, který je také z Kansas City a je o rok mladší než Jones. Má i stejnou fyzickou konstituci a toho času je ve vězení, kde rozhodně není poprvé. Z loupeže prozatím obviněn nebude.

„Když jsem uviděl ten snímek vedle svého a viděl tu podobu, bylo mi to hned jasné,“ vzpomíná Jones. A to, že si mohli oba muže splést, přiznali i oba korunní svědci. Tak jak do vězení Jonese dostali, tak jej nyní zase pomohli osvobodit.

Na internetu vznikla sbírka a lidé už neprávem vězněnému poslali už více než 16 tisíc dolarů, tedy přes 373 tisíc korun.