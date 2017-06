„Obecně tu panuje pocit rozčarování ohledně schopnosti uštědřit velký úder IS pomoci kybernetických operací,“ řekl Joshua Geltzer, bývalý ředitel protiteroristických operací Národní bezpečnostní rady, kde působil do letošního března. „V praxi je to mnohem těžší, než si lidé myslí. Nikdy to není tak snadné, jako se dostat do systému a myslet si - teď uvidíte, jak věci nadobro zmizí.“

Efektivita kybernetických zbraní podle něj narazila na své limity, když se pokusil zabránit tomu, aby Islámský stát přestal na internetu masově šířit svou propagandu a verbovat bojovníky i používat šifrované kanály pro komunikaci.

Globální síť IS je většinou navzdory územním ztrátám v Sýrii a Iráku nedotčená, řekl na jaře Nicholas Rasmussen z Národního protiteroristického centra. Skupina pokračuje v publikování tisíců propagandistických děl a používá aplikace na síti, aby organizovala své příznivce a inspirovala je k útokům.

Jsme schopni je oslepit Generál Jeffrey Harrigian, velitel spojeneckého letectva v Iráku

Islámský stát je tvrdým protivníkem v oblasti kybernetické války. Džihádisté nepoužívají internet a sociální sítě při vývoji a testech nových zbraní, ale k šíření propagandy a rekrutování bojovníků, i k získávání prostředků a koordinování útoků. Takové aktivity nejsou spojeny s jedním určitým místem, jako byly íránské centrifugy, které Spojené státy vyřadily z provozu za pomoci Izraelců. Radikálové navíc mohou využít výhody pokročilých levných šifrovacích zařízení, jako je systém pro posílání vzkazů Telegram.

Úspěch je krátkodobý

Zatím nejrozsáhlejší útok vedený proti IS z USA byla loni v listopadu operace Glowing Symphony. Americké velitelství získalo přístupová hesla k několika účtům islamistů a s jejich pomocí vymazalo nebo zablokovalo propagandistický obsah některých serverů. Zpočátku to vypadalo, že je operace úspěšná, protože videa z bojů zmizela, leč úspěch byl jen dočasný. Američtí představitelé záhy zjistili, že se materiál radikálům podařilo obnovit nebo byl přesunut na jiné servery. Důvodem také je, že často mají uložený materiál zašifrovaný v cloudu, takže ho jen znovu stáhnou a nahrají.

Kybernetické operace pomáhají i v operaci proti Islámskému státu v Rakce

Protože jsou bojovníci mobilní a jejich vybavení je celkem běžné, mohou se přesunout a pracovat z jiného místa. Veterány kybernetických operací to nepřekvapuje, podle nich nejsou kybernetické zbraně na internetu dokonalým řešením.

Internet je semeniště radikální ideologie

I britská premiérka Theresa Mayová si stěžovala po útoku na London Bridge, že na internetu vznikl bezpečný přístav pro radikální ideologie a že „velké společnosti, které poskytují internetové služby, by se se měly plně zapojit do boje proti radikalismu”. List The New York Times ale upozorňuje, že v USA je to těžší, protože by to mohlo být v rozporu s prvním dodatkem Ústavy, který garantuje svobodu projevu.

Kybernetické velitelství narušuje nepřátelské velení během našich ofenzivních operací Generál Sean MacFalrand, bývalý velitel v Iráku

Zklamání z nedostatečné účinnosti elektronického boje vedlo už vládu Baracka Obamy k pokusům sesadit ředitele Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Michaela Rogerse, píše The New York Times. Byl kritizován, že se soustředil na tradiční špionáž a vysoce sofistikované údery proti jednotlivým místům.

V poli se vede lépe



Situace se podle amerického listu v poslední době zlepšila alespoň při operacích přímo na bojišti. Kybernetické útoky armáda v Iráku synchronizuje s pozemními operacemi, zlepšuje se vybavení i kvalita ”kybernetických zbraní”. Mazání účtů nebo blokování islamistické komunikace během útoků bezpilotními aparáty je už dnes v Iráku standardní operační postup, napsal The New York Times.

„Jsme schopni je oslepit,“ řekl generál Jeffrey Harrigian, který velí spojeneckému letectvu v oblasti. „Jsou tu věci, které děláme spolu s kosmickým a kybernetickým velitelstvím a jsme schopni je synchronizovat, abychom dosáhli velkých výsledků dokonce i v Mosulu a Rakce.“

Další generál Sean MacFalrand, který velel v Iráku, naznačil, jak vše funguje: „Kybernetické velitelství narušuje nepřátelské velení během našich ofenzivních operací a tato podpora se zlepšila během doby, co jsem velel.“

Také se využívá údajů o poloze získaných z mobilních telefonů k útokům dronů na propagandisty IS.