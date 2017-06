„Musíš to udělat Conrade. Jsi připraven. Jediné, co musíš udělat, je zapnout motor a budeš volný a šťastný,“ napsala Carterová svému příteli 12. června 2014. Druhý den našli jeho bezvládné tělo v odstaveném pick-upu. Otrávil se oxidem uhelnatým.

Do poslední chvíle ale váhal a nebýt zpráv od přítelkyně, patrně by si na život nesáhl. Z auta totiž vystoupil. To Carterovou vytočilo. „Vrať se k*rva do toho auta. Už žádné odkládání, žádné čekání. Myslela jsem, že to chceš. Je pravý čas a jsi připraven. Prostě to udělej, broučku,“ napsala.

A Conrad Roy III. to udělal. Carterová po jeho smrti zahájila kampaň za osvětu v oblasti duševních nemocí a uspořádala na jeho počest benefiční softbalové utkání. Chlácholila také mladíkovu matku. „Milovala jsem ho, Lynn. Vím, že jsem mladá, ale představovala jsem si, že s ním budu do konce života,“ napsala. Matku mladíka, kterého dohnala k sebevraždě, Carterová rovněž ujišťovala, že jeho duch žije dál.

Měla to promyšlené



„Udělala si z něj loutku. Chtěla na sebe upoutat pozornost jakožto truchlící přítelkyně. Postupně ho krok po kroku vyvedla z pochybností, přesvědčila ho, že jeho rodina porozumí tomu, proč to udělal, zajistila logistiku a ujistila ho, že uspěje,“ řekl v úterý před soudem v Massachusetts prokurátor, jenž dívku viní ze zabití.

Obhajoba požaduje zproštění viny v plném rozsahu a ohání se při tom svobodou projevu a argumentem, že mladík na sebevraždu delší dobu pomýšlel a své přítelkyni se s tím svěřil.