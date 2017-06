„Pařížská úmluva je příkladem, kdy Washington uzavřel dohodu, která je nevýhodná pro Spojené státy,“ řekl Trump. Američané podle něj budou vyjednávat o dohodě, který bude výhodnější pro podniky, zaměstnance a daňové poplatníky. Buď se to podaří, nebo ne, dodal.

Odstoupením od pařížské klimatické dohody americký prezident Donald Trump a jeho vláda zahazují budoucnost, reagoval v prohlášení jeho předchůdce v Bílém domě Barack Obama.

WATCH LIVE: Trump says willing to sit down with Democrats to try to find something better than Paris climate accord. https://t.co/GtvfNw8M85 pic.twitter.com/wS7WRVOzB7