Trump řekl Rusům, že vyhazovem šílence Comeyho uvolnil tlaky, píší americká média

Americký prezident Donald Trump minulý týden v rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem nazval právě propuštěného šéfa FBI Jamese Comeyho šílencem. Napsal to v pátek list The New York Times s odvoláním na osoby obeznámené se zápisem rozhovoru. Prezident prý řekl, že čelil kvůli Rusku velkému tlaku, který Comeyho odchodem zmizel.