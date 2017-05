Výkonný ředitel společnosti Disney Bob Iger podle Hollywood Reporteru vydírání potvrdil, nechal se ale slyšet, že spolupracuje s federálními úřady a hackeři se výkupného, které žádají ve virtuální měně Bitcoin, nedočkají.

Jaký film je předmětem vydírání, Iger neupřesnil. Server Deadline.com nicméně s odkazem na své zdroje napsal, že se jedná o poslední díl Pirátů z Karibiku s podtitulem Salazarova pomsta, který by měl jít do kin 25. května. Nejprve hackeři chtějí umístit na internet prvních pět minut. Pokud nedostanou, co chtějí, budou následovat dvacetiminutové části filmu.

Kolik hackeři za nezveřejnění pátého dílu série žádají, není známo. Vzhledem k tomu, že Disney patří k největším svého druhu na světě, lze předpokládat, že to bude hodně. Ředitel prozradil jen to, že se jedná o velkou sumu.

K podobným případům už v minulosti došlo. Například v roce 2014 paralyzoval společnost Sony útok hackerů, kteří nechtěli výkupné, žádali stažení filmu Interview, který vyobrazoval v nelichotivé podobě severokorejského vůdce Kim Čong-una.