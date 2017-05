„Toto je porušení federálního zákona. A pak vy a vaše žena budete ve vězení a vaše děti v náhradní péči,“ hrozila Brianovi Schearovi členka posádky.

Incident se udál už 23. dubna, ale veřejnost se o něm dozvěděla teprve nyní, když se na internetu objevil videozáznam, který pořídila Schearova žena Brittany. Od té doby ho zhlédly téměř tři milióny lidí, což přimělo aerolinie, aby se rodině za „nešťastný zážitek“ omluvily.

Schear měl koupené tři letenky — jednu pro sebe, druhou pro svou ženu a třetí pro svého staršího syna. Tomu však nakonec koupil dřívější let, aby na jeho místě mohl v dětské sedačce spát mladší potomek, stejně jako při letu na Havaj se stejnou leteckou společností.

Posádce se ale nezdálo to, že sedačku zamluvenou na jméno staršího dítěte obsadilo mladší dítě. Členka posádky nejprve tvrdila, že jde o porušení zákona a chtěla, aby batole sedělo na klíně jednoho z rodičů. Schear marně argumentoval, že má koupenou letenku s místenkou. V nastalém sporu posádka upozornila také na to, že by dítě nemělo být v dětské sedačce. Otec marně poukazoval na to, že dítě jinak neusne.

Jsou to vaše problémy



Po osmi minutách dohadování musela rodina za tichého přihlížení ostatních pasažérů z letadla ven. Posádka jim totiž řekla, že letadlo neodletí, dokud nevystoupí. Schear sice chtěl nakonec přistoupit na to, že bude dítě za letu držet, ale na to mu bylo řečeno, že už je pozdě.

Když se otázal, co s nimi teď bude, kde přespí a zda jim zajistí náhradní spoj, dostalo se mu odpovědi, že to už je jejich věc.

Podle Scheara šlo o to, že Delta prodala víc letenek a potřebovala uvolnit místo pro pasažéry, kteří se do letadla nedostali. Tvrdí, že na palubu chtěli čtyři další lidé, kteří měli také letenky.

Firma to nepotvrdila, nicméně po zveřejnění videa byla nucena se omluvit. „Je nám líto nešťastného zážitku, kteří naši zákazníci s Deltou měli. Spojili jsme se s nimi, abychom jim cestu nahradili a poskytli další kompenzaci. Cílem Delty je vždy spolupracovat se zákazníky a pokoušet se najít řešení při jejich potížích na cestách. To se v tomto případě nestalo a omlouváme se,“ uvedla.