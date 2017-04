Mnozí experti považují únik údajů za věrohodný, přestože dotčené firmy a instituce jej popřely, anebo se odmítly vyjádřit, uvedla na svém webu stanice BBC pod titulkem "Vláda Spojených států 'nabourala globální bankovní systém'". NSA se nevyjádřila.

NSA údajně prostřednictvím přísně tajné jednotky počítačových pirátů sledovala především blízkovýchodní banky kvůli případným transakcím teroristů – a prý využila slabin v produktech firmy Microsoft, používaných v počítačích po celém světě, uvedla agentura AFP.

„Nezaznamenali jsme žádné známky neoprávněného přístupu do naší sítě či do služby přenosu zpráv,” tvrdí SWIFT sídlící v Belgii. BBC připomněla, že hackeři systém úspěšně napadli, když loni zločinci ukradli bangladéšské ústřední bance 81 miliónů dolarů (asi dvě miliardy Kč).

Dubajská kancelář EastNets, sloužící při převodech blízkovýchodním bankám, zprávu o svém údajném nabourání popřela jako "zcela falešnou a nepodloženou".

Microsoft prostřednictvím blogu svého manažera pro bezpečnost Phillipa Misnera ujistil své zákazníky, že jsou v bezpečí, pokud si své počítačové programy řádně aktualizují. Programový gigant už vyvinul obranu v případě devíti z 12 nástrojů zmíněných hackery, zbývající tři představují zastaralé a nepodporované výrobky.

Zmíněné "bezpečnostní slabiny" by podle BBC mohly na černém trhu vynést více dva milióny dolarů (asi 50 miliónů Kč).

The Mother Of All Exploits escaped from an NSA laboratory and is wrecking the internet. https://t.co/K1RqJeYIW5