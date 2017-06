Podle zjištění ABC získaly americké zpravodajské služby počátkem roku informace, že skupiny napojené na IS pracují na propašování elektroniky naplněné výbušninami na palubu letadel mířících do USA.

Americká vláda považovala informace o hrozbě za „reálné a věrohodné“, řekl ABC jeden ze zdrojů obeznámených s problematikou. Podle zdrojů ABC se informace netýkaly přímo určitých letišť.

O možné hrozbě se zmínil i americký poslanec Eric Swalwell. „Několikrát jsem minulý týden jednal na ministerstvu pro vnitřní bezpečnost o nové letecké hrozbě,“ řekl Swalwell televizi.

„Víme, že naši protivníci — teroristické skupiny v USA i mimo USA — chtějí sundat dopravní letadlo mířící do USA. Je to jeden z jejich nejcennějších cílů. A my děláme vše, co můžeme, abychom tomu zabránili,“ dodal poslanec.

Zpravodaj BBC uvedl, že se tajné službě podařilo buď zachytit konverzaci o možném plánování útoku, nebo ji získala od konfidenta.

Tvrdá opatření

Opatření postihne lidi mířící do USA z jordánského Ammánu, z egyptské Káhiry, z tureckého Istanbulu, z Kuvajtu, marocké Casablanky, saúdskoarabských letišť v Džiddě a Rijádu, z Dubaje a Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech a z katarského Dauhá.

Týká se aerolinek Egypt Air, Emirates, Etihad Airways, Kuwait Airways, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian Airlines, Saudi Arabian Airlines a Turkish Airlines.

Velká Británie zakázala elektroniku na palubě letů ze šesti zemí. Jde o přímé lety z Turecka, Libanonu, Jordánska, Egypta, Tuniska a Saúdské Arábie.

Pasažéři si mohou vzít jen telefon, laptop ani tablet, čtečku nebo kameru mít nesmějí.