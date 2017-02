Náhrada by se neměla omezovat jen na kulky a nábojnice. Biologicky rozložitelné mají být i dělostřelecké a tankové granáty. „Komponenty současné výcvikové munice vyžadují stovky let i více, aby se biologicky rozložily. Část může korodovat a znečišťovat půdu i vodu v okolí,“ zdůvodnilo ministerstvo obrany svůj záměr.

Pentagon žádá, aby nová munice obsahovala semena produkující potravu pro zvířata: „To využije semena k šíření ekologicky šetrných rostlin, které odstraní látky znečišťující půdu a spotřebují biologicky odbouratelné komponenty vyvinuté v rámci projektu. Zvířata by měla být schopna konzumovat tyto rostliny bez jakýchkoli škodlivých následků.“

Návrh vypadá trochu přitažený za vlasy, ale ministerstvo tvrdí, že armádním vědcům se již podařilo zapracovat semena do biologicky odbouratelného materiálu, z nějž za několik měsíců vyklíčila.

„Zelené“ náboje zkouší i Kanada

Ekologické aktivity se neomezují jen na armádu USA. I Kanada nedávno představila nové „zelené“ náboje pro omezení znečištění. Americká armáda zatím experimentovala jen s wolframovým střelivem, ale musela od něj upustit kvůli zdravotním rizikům.

Vojenské areály tvoří podle americké agentury pro ochranu životního prostředí 900 z celkového počtu 1300 nejvíce znečištěných míst v USA. Jejich komplexní očista by podle ministerstva obrany spolkla až 165 miliard dolarů.

Olovo v munici má tendenci ukládat se během let a může uniknout do spodních vod. právník Skip Kazmarek

„Jsou tu starší budovy s nátěry s olovnatými barvami a objekty s azbestem. Je-li základna v provozu od druhé světové války, bývají tam spalovací jámy pro vyjeté oleje a stará rozpouštědla, což mohou být docela ošklivá místa,“ upozornil právník Skip Kazmarek, který studuje vojenské objekty a specializuje se na ochranu životního prostředí.

Toxický odpad však produkují moderní základny při spalování výbušnin, navíc tu dochází k únikům chemikálií i kontaminaci terénu těžkými kovy, zejména olovem.

Na střelnicích jsou totiž každý rok vypáleny milióny olověných střel, které podle zprávy pracovní skupiny pro životní prostředí rychle zvyšují úroveň znečištění.

„Olovo v munici má tendenci ukládat se během let a může uniknout do spodních vod, což znamená hrozbu pro volně žijící zvířata. Kvalita životního prostředí by se dala přechodem od olověných kulek zlepšit,“ zdůraznil Kazmarek.

Vojáci se mohou inspirovat sportovní střelbou, která je průkopníkem ekologické munice. Některé státy jako třeba Dánsko již zakázaly používání olověných kulek při lovu.