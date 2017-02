Bílý dům zvažoval nasadit proti ilegálům 100 000 příslušníků Národní gardy

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažovala návrh nasadit až 100 000 příslušníků Národní gardy proti nelegálním přistěhovalcům. V pátek to uvedla agentura AP, které se dostal do rukou návrh plánu. Mluvčí Bílého domu to tvrdě popřel. Uvedl, že to na 100 procent není pravda.