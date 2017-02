„Byla nařízena okamžitá evakuace v okolí Orovillu. Toto není cvičení, toto není cvičení,” oznámil na sociálních sítích místní šerif. Podle kalifornských úřadů hrozilo, že se „v příští hodině protrhne nouzový přepad“.

To se naštěstí nestalo, protože se vodu podařilo zastavit, hrozba ale přetrvává kvůli blížící se bouři a nastupujícímu tání, dodal list.

Evakuace se týká 188 tisíc lidí, což je pro srovnání zhruba tolik obyvatel, kolik mají dohromady například Plzeň a Beroun.

Šerif okresu Butty Kory Honea v noci na pondělí uvedl: „Neměli jsme ten luxus čekat, až se ukáže, že je všechno ok. Potřebujeme, aby se lidé odstěhovali rychle, a zachránili si tak životy, pokud by nastal nejhorší případ.“

„Situace je velmi dynamická, může se měnit velmi rychle,“ dodal.

Vodu z přehrady začaly úřady vypouštět ve čtvrtek poté, co si všimly, že v přepadu na přehradě už chybí kusy betonu. Voda v nádrži před tím výrazně stoupla v důsledku vytrvalých dešťů.

Přehrada v kalifornském Oroville s poškozeným nouzovým přepadem

Kalifornský guvernér Jerry Brown požádal už v pátek federální agenturu pro krizové situace o vyhlášení nouzového stavu kvůli nebezpečí záplav a sesuvů půdy.

V sobotu už začala voda z přehrady téci přes nouzový přepad poprvé v téměř padesátileté historii tohoto 230 metrů vysokého stavebního díla. Přes dva kilometry dlouhá umělá nádrž Oroville pojme asi čtyři kubické kilometry vody.

Přehrada v kalifornském Oroville s poškozeným nouzovým přepadem

Evakuaci provázely dopravní zácpy



Mezi evakuovanými je i Adriana Weidenová z Marysville, která se o příkazu dozvěděla v neděli kolem 17:00 hod. Protože se bála, že se rozvodní řeky, rychle si zabalila nejnutnější věci a odjela i s manželem a dvěma dětmi. Uvízla ale v zácpě, kde trčela ještě v deset hodin večer.

Šerif Honea přiznal i problémy s dopravními zácpami, které příkaz k evakuaci vyvolal: „Zaregistrovali jsme, že to způsobilo značné problémy v dopravě při opouštění oblasti.“

Státní silnice 70, které vede z Orovillu na sever, byla ucpaná už od 19:20 hod., stejně jako paralelní dálnice 99 a státní silnice 162 vedoucí na východ. Dálnice 49 do Nevady byla proto zjednosměrněna.

Problém umocňuje sníh

Zatím není jasné, kdy se budou moci obyvatelé vrátit. Situaci může dále zkomplikovat tání sněhu. „Příštích šedesát až devadesát dnů bude kritických. Je tu hodně sněhu,“ řekl místnímu zpravodaji The Bee kalifornský ministr pro vodní zdroje Byll Croyle. Letošní zima patřila v severní Kalifornii k těm nejbohatším na srážky vůbec.

Přehrada Oroville

Ministerstvo už plánovalo nasazení helikoptér, které by shazovaly kameny do trhliny, aby ji stabilizovaly. Jak ale později uvedl Croyle, trhlinu takto opravit nelze. „Nemůžete na ni jen nasypat trochu kamení. Jakmile máte takovéhle poškození struktury, je to katastrofa.”