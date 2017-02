Conwayová obhajovala Trumpův dekret v rozhovoru pro MSNBC slovy: „Vsadím se, že je pro lidi úplně novou informací, že prezident Obama na šest měsíců zastavil program pro irácké uprchlíky poté, co do této země přišli dva Iráčané, radikalizovali se a stali se strůjci masakru v Bowling Green. Většina lidí o tom neví, protože se to nezveřejnilo.“

Jenže ono taky o údajném masakru nebylo co zveřejnit. Žádný se totiž v ospalém městečku na jihozápadě Kentucky nikdy nestal.

Poradkyně Donalda Trumpa Kellyane Conwayová

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Věci se totiž ve skutečnosti odehrály úplně jinak, což nakonec musela uznat i sama Conwayová. V roce 2011 sice byli v Bowling Green zadrženi iráčtí uprchlíci Mohanad Šaríf Hamádí a Va´ad Ramadán Alván, a přestože rozhodně nebyli žádnými neviňátky, teroristický útok nespáchali. Snažili se ale poslat peníze irácké odnoži Al-Káidy a plánovali také vraždu amerického důstojníka, kterého poznali už v Iráku. Oba byli v roce 2013 odsouzeni za terorismus, Hamádí dostal doživotí a Alván čtyřicet let.

Obamova vláda v reakci na tento případ nařídila zpřísněnou kontrolu iráckých uprchlíků, program na jejich přijímání ale nikdy nezastavila, navzdory tvrzení Conwayové.

FBI také zjistila v květnu 2011, že Alván, který dostal azyl v USA, vyráběl v Iráku improvizované nálože, které tam kladl u silnic. Jeho otisky byly nalezeny na mobilním telefonu připojeném k bombě, která byla nastražena v roce 2005 u silnice. Nikdy se ale nepodařilo prokázat, že čtyři americké vojáky zabila 9. srpna 2005 u Bajdží právě jimi vyrobená nálož, i když oba tam v té době působili mezi vzbouřenci.

Hope Hicks, Steve Bannon and Kellyanne Conwayová přicházejí během inaugurace

FOTO: Reuters

Na sociálních sítích se výrok prezidentovy poradkyně stal terčem mnoha vtipů. Řada uživatelů žertem truchlila za neexistující oběti z Bowling Green.

Conwayová na Twitteru později uznala, že se zmýlila. „Chtěla jsem říci teroristé z Bowling Green“. Dodala, že „takovéto chyby se stávají i novinářům”. Neuvedla ale na pravou míru, že uprchlický program Obama nikdy nezrušil.

Ve své omluvě ovšem bezděčně potvrdila, že vlastně lhala i o tom, že o případu americká média neinformovala. Doplnila totiž odkaz na reportáž ABC s titulkem „Spojené státy možná umožnily vstoupit do země desítkám teroristů jako uprchlíkům.“

Další „alternativní fakta”?



Šéfka Trumpovy volební kampaně a nynější poradkyně amerického prezidenta Conwayová se nedávno proslavila termínem „alternativní fakta”. Bylo to v době přestřelky o tom, kolik lidí se účastnilo Trumpovy inaugurace. Média uváděla, že to bylo méně než při uvádění Baracka Obamy do úřadu, ale Trumpův mluvčí Sean Spicer trval na tom, že účast byla „vůbec nejvyšší v historii a na světě. Tečka.“ Ze srovnávacích fotografií přitom bylo jasné, že na Obamovu inauguraci přišlo mnohem víc lidí.

Conwayová tehdy Spicera hájila s tím, že nelhal: „Sean Spicer poskytl alternativní fakta“. [celá zpráva]

Conwayová na sebe upozornila už při inauguraci, kdy si vzala nápodobu uniformy z devatenáctého století. Označila to za Trumpův revoluční oděv. Ve skutečnosti se jednalo o kostýmek od Gucci za 3600 dolarů (90 tisíc korun) inspirovaný Londýnem.

Kvůli tomu se na síti objevilo mnoho uštěpačných poznámek.