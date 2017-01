"Odsuzujeme tento teroristický útok na muslimy v centru modliteb," uvedl kanadský premiér Justin Trudeau. Vyjádřil také soustrast pozůstalým tohoto "zbabělého činu".

Ředitel mešity Mohamed Yangui v době útoku na místě nebyl, volali mu ale prý lidé, kteří se nedělní večerní modlitby účastnili.

Canada mosque shooting: A Least 5 Deaths at Quebec City Islamic Cultural Centre..looks like a false flag. #Sedition https://t.co/pO32gmGUkH

Záběry z místa střelby.

Podle svědků vtrhli do islámského střediska, známého jako velká quebecká mešita, ozbrojenci v okamžiku, kdy tam bylo asi 40 lidí. Stanice CBC ale referuje o 80 až 100 lidech a uvádí, že útočníci mohli být tři. Jejich motiv zatím není znám. Někteří svědci tvrdí, že slyšeli, jak někdo křičí Alláhu Akbar (Bůh je velký) s quebeckým přízvukem.

Kanadský premiér Justin Trudeau na Twitteru vyjádřil soustrast s obětmi: „Kanaďané dnes truchlí za ty, kdo byli zavražděni v tomto zbabělém útoku na mešitu v Quebecu. Myslím na oběti a jejich rodiny“.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.