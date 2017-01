Nelibost nad tím, že návrhář nebojkotuje první dámu Ameriky, vyjádřili nejen jeho kolegové designeři a návrháři, ale na Twitteru mnohé jeho zákaznice a obdivovatelky. Například Humberto Leon od Kenza na svůj Facebook napsal, že „by Melanii nikdo neměl oblékat. A pokud si koupí vaše šaty, řekněte lidem, že to nepodporujete.“

„Styď se za to, že oblékáš manželku diktátora,“ napsala na Twitter jedna z obdivovatelek návrháře. Další mu vyhrožují, že začnou bojkotovat jeho zboží.

Shame on you @RalphLauren for dressing the wife of incoming dictator. Anything for a buck. #BoycottRalphLauren #GrabYourWallet— First Tramp (@CallGirlMelania) 17. ledna 2017