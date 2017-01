„Rozhlédl jsem se a vypadalo to, že na té ploše je milión, milión a půl lidí," prohlásil Trump v sobotu.

Důkaz o přítomnosti 1,5 miliónu lidí sice neexistuje, ale tiskový mluvčí Bílého domu Sean Spicer uvedl, že to byl "největší počet diváků, který kdy sledoval inauguraci".

Příznivci i odpůrci Trumpa ve Washingtonu

FOTO: Carolyn Kaster, ČTK/AP

Fotografie podle BBC spíše dokazují, že víc lidí navštívilo inauguraci Baracka Obamy v roce 2009. Také agentura AP tvrdí, že to bylo jinak a davy nedosahovaly přes celý park National Mall až k Washingtonovu památníku.

Trump opakovaně bojuje s médii



Podle dalších zpráv amerických médií bylo na Trumpově inauguraci pouze asi 250 000 lidí. Agentura Reuters uvedla, že podle snímků přišlo na Trumpovu inauguraci očividně méně lidí než na tu Obamovu v roce 2009, které se zúčastnilo podle washingtonských úřadů odhadem 1,8 miliónu osob, což je vůbec největší dav, který se kdy v parku National Mall sešel.

Americká média jako Washington Post a New York Times v sobotu zveřejnila vedle sebe letecké snímky obou inaugurací. NYT napsal s odkazem na odhad odborníka, že na Trumpově inauguraci byla ve srovnání s tou Obamovou zhruba třetina lidí. Dodala, že oba snímky byly focené 45 minut před prezidentskou přísahou.

Comparing the crowds at Donald Trump’s and Barack Obama’s inaugurations https://t.co/U4dIVzCKbH pic.twitter.com/zf8hxVDMpO — The New York Times (@nytimes) 20. ledna 2017

Trump opakovaně napadá média, která označuje za nepoctivá a zkorumpovaná. Jako hlavní prostředek komunikace používá Twitter. Většina velkých listů stranila před volbami jeho demokratické sokyni Hillary Clintonové a některá z médií se snažila upozorňovat na desítky Trumpových nepravdivých tvrzení během předvolebních debat a veřejných vystoupení.

S Trumpem do éry arogance

V Trumpově inauguračním projevu chybělo mnohé, ale především jakýkoli projev pokory, soudí The New York Times. I ten, kdo si je sebou dostatečně jist na to, aby se ucházel o prezidentství, si má být vědom odpovědnosti, jakou na sebe bere. Trump stál několik kroků od svých předchůdců a neváhal je bičovat výroky o washingtonské elitě, slepé a hluché k osudu méně šťastných Američanů. Bez ohledu na volební čísla hovořil o historické chvíli, jakou svět nespatřil, a živil tak legendu vlastní výroby.

Amerika si už zvykla na jeho posedlost sebou samým, uniká ji chvastounství a neuvědomuje si, že je to smutné svědectví o zemi, která zvolila právě Trumpa, napsal The New York Times. S Trumpem USA podle listu vstupují do éry arogance. Jeho první kroky po příjezdu do Washingtonu vedly ve čtvrtek do jeho hotelu, jehož sál označil za úžasný a řekl, že to místo musel postavit génius. Tvrdí neověřitelné, totiž že USA budou mít vládu s vůbec nejvyšším IQ. Neustále poukazuje na to, že vše, co on dělá, je epochální a ohromné.

Jeho inaugurační projev byl nejen tematicky temný, ale taky stylově chudý, bez jakékoli poezie. Pomalu vyslovoval krátké jednoduché věty, jako by hovořil k dětem. Hlavním znakem jeho řeči byla absence jakékoli pokory. Ačkoli za své vítězství vděčí několika tisícům hlasů ve třech rozhodujících státech, nenašel slova pro ty, kdo ho nevolili.