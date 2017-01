„Zavřete to!!!” křičeli v pátek odpoledne středoevropského času Trumpovi odpůrci směrem k členům bezpečnostních složek, kteří střežili kontrolní stanoviště před vstupem na slavnostní inauguraci Donalda Trumpa.

„Tohle je demokracie, ale kvůli vám ji nemohu mít,” křičel naopak podle listu The Washington Post jeden z Trumpových příznivců.

Demonstranti, kteří se označovali za anti-fašisty a odpůrce kapitalismu se snažili vytvářením lidských barikád zabránit lidem v přístupu vyhrazenému pro návštěvníky inaugurace.

Demonstranti ve Washigtonu D.C. utíkají po zásahu slzným plynem, během protestů proti inauguraci Donalda Trumpa.

FOTO: Adrees Latif, Reuters

Odpůrci procházeli centrem Washingtonu rozkopávali odpadkové koše, házeli kameny i láhve a do výloh i na policisty. Poškodili i velkou černou limuzínu. Na Franklinově náměstí proti nim policie použila pepřový sprej, aby je udržela od bezpečnostní zóny. Zraněni byli i tři policisté, jednoho zasáhl nespecifikovaný předmět.

Napaden byl při střetech i reportér deníku The Washington Post, kterého rozzuřený dav strhl na zem a vláčel po zemi. Kromě pepřového spreje musela americká policie použít i pendreky a zadržela již několik lidí.

Našli se i pokojní protestující

FOTO: Francois Lenoir, Reuters

Protestující také posprejovali policejní auto. Jeden z nich spálil americkou vlajku.

Demonstranty přišel podpořit i filmař a dokumentarista Michael Moore.

Someone wrecked the glass here near Franklin Square pic.twitter.com/8rKqWKxBJl