Finančník maďarsko-židovského původu se podle zdrojů WSJ nechal vytočit a neuváženě investoval. Muž, který v roce 1992 masivním útokem na libru pokořil britskou národní banku (Bank of England), předpokládal, že Trumpovo vítězství položí trhy na kolena. Stal se však pravý opak.

Dílčí prohra ale George Sorose, který otevřeně a vehementně podporoval demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou, příliš mrzet nemusí. I po odepsání miliardy dolarů mu zbyde majetek v hodnotě asi třiceti dalších.

Probudila se temná síla



Jak se Sorosovi povede za Trumpova prezidentování, se teprve uvidí. Jisté je, že přátelé z obou magnátů nebudou. V povolebním rozhovoru pro americký deník The New York Times se finančník nechal slyšet, že se „probudily temné síly a my s tím musíme něco udělat“. Reagoval tím na vlnu nenávistných útoků na menšiny, které se vzedmuly po Trumpově vítězství. Zvoleného prezidenta Soros označil za potenciálního diktátora.

Soros je občansky aktivní a snaží se ovlivňovat směřování společnosti, zejména v postkomunistickém bloku, tedy i v ČR. Činí tak jednak přímo a jednak prostřednictvím nadací. Hlásá, že je jeho cílem podporovat otevřenou, svobodnou a tolerantní společnost. Kritici ho ale osočují z bezohlednosti, protože většinu svého majetku Soros získal spekulacemi na trhu.

V Česku Soros podporuje mimo jiné neziskovou organizaci Člověk v tísni nebo Nadaci Open Society Fund Praha, kterou v české metropoli roce 1992 založil.